Арестованный по делу Булгакова владел компанией по производству свинины

Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО «Бутырка». Как сообщил источник РИА Новости, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. В результате этого, по данным источника, была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные пайки, мясо говядины заменялось свининой и курятиной. Трое фигурантов дела Булгакова, в том числе гендиректор «Грязинского пищевого комбината» Михайленков, были арестованы еще в апреле.
Александр Михайленко, по данным системы «БИР-Аналитик», является учредителем в ряде предприятий, в том числе краснодарской животноводческой компании «Торговый дом “Ясени”, основным видом деятельности которой является разведение свиней.
Кроме того, Михайленко учредил московскую фирму «Динго-металл», занимающуюся торговлей металлоконструкциями. Как следует из решения арбитражного суда города Москвы, в июне 2024 года компания была объявлена банкротом.
Фигурант уголовного дела также является учредителем и владельцем доли в 50% уставного капитала в компании по производству мясных консервов «КонсервПакЛам», которая также проходит по уголовному делу бывшего замминистра обороны Булгакова. Вторая по размеру доля в компании принадлежит однофамилице арестованного — Полине Михайленко.
Однофамилец задержанного — Михаил Михайленко с отчеством Александрович — является учредителем другой компании, связанной с «Грязинским пищевым комбинатом», «ГПК — Продтара», которая производила бумажную и картонную тару.
Еще одна компания, проходящая по уголовному делу Булгакова, ООО «Бруно» также связана с фамилией Михайленко. Ее гендиректором является другой однофамилец арестованного — Сергей Михайленко, также с отчеством Александрович. Основным видом деятельности компании, по данным системы «БИР-Аналитик», является оптовая торговля бумагой и картоном.