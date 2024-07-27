Арестованный по делу Булгакова владел компанией по производству свинины

Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО «Бутырка». Как сообщил источник РИА Новости, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. В результате этого, по данным источника, была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные пайки, мясо говядины заменялось свининой и курятиной. Трое фигурантов дела Булгакова, в том числе гендиректор «Грязинского пищевого комбината» Михайленков, были арестованы еще в апреле.