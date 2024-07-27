«Спрашивают, где мама и папа»: родные погибших в ДТП с полицейским рассказали о трагедии

«Как человек, сбивший их, уехал с места? Почему сбежал, рядом есть больница. Можно было их отвезти туда, спасти, хотя бы одного из родителей… Возможно, он тоже ошибся. Но вчера, как они сами сказали, он был выпивший, водку пил. А у пьяного человека глаза ведь не видят. По этой причине не могу их простить. Никак. Но двум малышам пусть помогут», — говорит Кенжебай Имашев.