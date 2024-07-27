«Ну разве это имя? Вы ребенку жизнь испортите!»: с чем пришлось столкнуться родителям девочки, которую зовут Россия

«Как пришла идея имени? Во время беременности по новостям услышала, что в Смоленской области девочке дали имя Россия, а ласково Росся», — вспоминает с улыбкой 44-летняя Виктория Похожаева из Иркутской области. А когда и у сибирячки родилась дочь, она поняла — вылетая Россия! Глаза голубые, волосы цвета спелой пшеницы, светлая кожа — настоящая славянская красавица. Сейчас девочке восемь лет. В сентябре она пойдет уже в третий класс. Однако за это время родители школьницы столкнулись не с одним упреком по поводу имени ребенка. Подробности — в материале КП-Иркутск.