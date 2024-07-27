«Ну разве это имя? Вы ребенку жизнь испортите!»: с чем пришлось столкнуться родителям девочки, которую зовут Россия

«Как пришла идея имени? Во время беременности по новостям услышала, что в Смоленской области девочке дали имя Россия, а ласково Росся», — вспоминает с улыбкой 44-летняя Виктория Похожаева из Иркутской области. А когда и у сибирячки родилась дочь, она поняла — вылетая Россия! Глаза голубые, волосы цвета спелой пшеницы, светлая кожа — настоящая славянская красавица. Сейчас девочке восемь лет. В сентябре она пойдет уже в третий класс. Однако за это время родители школьницы столкнулись не с одним упреком по поводу имени ребенка. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Нет такого имени».
Виктория и Олег Похожаевы вместе уже около 15 лет. Сейчас пара воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Марию и 8-летнюю Россию.
— Еще во время первой беременности нам с Олегом захотелось дать дочери необычное имя. Выбор пал на Марью. Представляла, что если когда-нибудь родится вторая девочка, то назовем ее Дарья. Однако в ЗАГСе настояли на имени Мария. Делать было нечего…
Спустя два года у Похожаевых очередное пополнение. Спустя пару месяцев скрининг показал, что супруги ждут девочку. Четыре месяца сибиряки все выбирали имя дочери. Ведь хотелось, чтобы оно было созвучно именем старшей сестры.
— Но однажды по телевизору услышала необычную новость. Девочку в России назвали в честь нашей страны. Показалось, что это так величественно и гордо! С идеей побежала к мужу. К счастью, он меня поддержал!
Но мама Виктории и еще пара родственников не сразу приняли задумку родных.
«Ну разве это имя?! Вы ребенку жизнь испортите! Зачем же так девочку называть»… — пытались переубедить близкие Олега и Викторию. Но Похожаевы были верны своему решению.
«Никто не дразнил!».
Появилась на свет Росся 4 марта 2016 года. Но даже тогда родителей малышки пытались переубедить. К примеру, в ЗАГСе Олега час предлагали дать дочери другое имя. Но все без толку.
— России с малых лет объясняли всю особенность и значимость имени. В садик дочка не ходила, так как в нашей небольшой глубинке его попросту не было. Образованием занимались мы с Олегом: учили читать и считать.
А вот в первый класс Россию отправили в соседний поселок. Слухи об имени девочки дошли быстро.
— Но за год обучения дочь ни разу не пожаловалась на сверстников или учителей. Никто не дразнил.
Но пару лет назад семья переехала в Саянск. И вот там имя второклассницы стало неожиданностью. Особенно для школы.
— Многие подходили и спрашивали, почему так назвала дочь. «Фантазия!» — отвечала я.
Однако порой и самой России не нравится имя. Родители напоминают, что назвали в честь великой страны. И тут же грусть сменяется на гордость.