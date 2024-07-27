В Хабаровском крае загорелся склад для техники

По данным ведомства, информация о возгорании в двухэтажном складском помещении на Северном шоссе, 10 в Комсомольск-на-Амуре, где находится ангар для техники, поступила в 12.20 (06.20 мск).
На место немедленно выехали пожарные подразделения по повышенному рангу.
«Установлено, что горит кровля строения. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 13.15 (06.15 мск) удалось остановить распространение огня. Информация о пострадавших не поступала», — сообщает ведомство.
О площади пожара пока не сообщается, в тушении задействованы 38 пожарных и 9 единиц техники.