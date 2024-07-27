В Челябинской области из-за дождей и потопа начались перебои с телефонной связью

— Направлены силы МЧС и компании «Ростелеком» для устранения аварии. После откачки воды будут проведены восстановительные работы по устранению неполадок., — уточнили в министерстве. — Звонки на единый номер экстренных служб 112 в автоматическом режиме переводятся на региональную диспетчерскую в Челябинске.