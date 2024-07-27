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В Челябинской области из-за дождей и потопа начались перебои с телефонной связью

В Челябинской области отключился телефон на станции скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Сильные дожди в Челябинской области привели к перебоям с телефонной связью. До станции скорой помощи не могут дозвониться жители Еманжелинска, Коркинского и Еткульского районов.

— Ведутся восстановительные работы — сообщили в региональном минздраве.

На время ремонта жителей просят вызывать скорую по номеру 8−919−110−31−04.

Плохо работать стали телефоны у жителей Коркино и Розы. Как сообщили в областном министерстве информационных технологий, это связано с подтоплением и отключением электричества на узле связи «Ростелекома».

— Направлены силы МЧС и компании «Ростелеком» для устранения аварии. После откачки воды будут проведены восстановительные работы по устранению неполадок., — уточнили в министерстве. — Звонки на единый номер экстренных служб 112 в автоматическом режиме переводятся на региональную диспетчерскую в Челябинске.