Ночью 27 июля произошел пожар на крупном предприятии Тольятти

В ночь на субботу, 27 июля 2024 года, в Тольятти произошел серьезный пожар на территории одного из крупных предприятий. Огонь охватил установку очистки от CO2. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Вызов на пульт дежурного поступил в 00:03. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение кабелей и насоса на наружной установке очистки от СО2, — уточнили в оперативном ведомстве.
Выяснилось, что огонь успел распространиться на площадь в 200 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 59 человек личного состава и 21 единица техники, в том числе от МЧС России на месте ЧП работали 38 человек и 14 единиц техники. К счастью, в результате возгорания на предприятии никто не пострадал.
В настоящее время неизвестно, что могло стать причиной начавшегося пожара. Все детали происшествия предстоит установить специалистам.