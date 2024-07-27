Ночью 27 июля произошел пожар на крупном предприятии Тольятти

Выяснилось, что огонь успел распространиться на площадь в 200 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 59 человек личного состава и 21 единица техники, в том числе от МЧС России на месте ЧП работали 38 человек и 14 единиц техники. К счастью, в результате возгорания на предприятии никто не пострадал.