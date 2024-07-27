Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью 27 июля произошел пожар на крупном предприятии Тольятти

В Тольятти пожарные боролись с огнем, охватившим насосы и кабели на установке очистки от CO2.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 27 июля 2024 года, в Тольятти произошел серьезный пожар на территории одного из крупных предприятий. Огонь охватил установку очистки от CO2. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 00:03. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение кабелей и насоса на наружной установке очистки от СО2, — уточнили в оперативном ведомстве.

Выяснилось, что огонь успел распространиться на площадь в 200 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 59 человек личного состава и 21 единица техники, в том числе от МЧС России на месте ЧП работали 38 человек и 14 единиц техники. К счастью, в результате возгорания на предприятии никто не пострадал.

В настоящее время неизвестно, что могло стать причиной начавшегося пожара. Все детали происшествия предстоит установить специалистам.

МЧС