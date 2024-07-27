Парни из Кашкадарьи насильно «угостили» краснокнижную черепаху насваем, засняв это на видео

Ролик о своем «подвиге» они разместили в Instagram*, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
На этот вопиющий факт жестокого обращения с животными обратили внимание авторы Telegram-канала Ecolog.
«Численность среднеазиатской степной черепахи постоянно сокращается из-за вторжения людей в их среду обитания, отлова их для продажи и истребления. Среднеазиатская степная черепаха внесена в “Красный список” Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый вид, нуждающийся в охране», — подчеркнули авторы.
Присоединяемся к просьбе экоактивистов привлечь браконьеров к ответственности в соответствии с законом. Отметим, что в Узбекистане жестокое обращение с животными строго запрещено, а санкции за ущерб краснокнижным животным многократно увеличены.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.