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Минобороны: три БПЛА сбиты над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями

Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей. Саратовский губернатор Роман Бусаргин уточнил, что БПЛА уничтожили в Энгельсе, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Власти других регионов пока не комментировали информацию.

Источник: РИА "Новости"

В течение ночи сегодня, 27 июля, средства ПВО сбили 14 беспилотников над пятью российскими регионами — Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областями. С утра еще семь БПЛА сбили над Рязанской областью, никто не пострадал.