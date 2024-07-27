В течение ночи сегодня, 27 июля, средства ПВО сбили 14 беспилотников над пятью российскими регионами — Брянской, Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областями. С утра еще семь БПЛА сбили над Рязанской областью, никто не пострадал.
Минобороны: три БПЛА сбиты над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями
Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территориями Белгородской, Рязанской и Саратовской областей. Саратовский губернатор Роман Бусаргин уточнил, что БПЛА уничтожили в Энгельсе, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Власти других регионов пока не комментировали информацию.