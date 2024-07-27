Один погиб, трое в больнице: два автомобиля столкнулись в Верхнебуреинском районе

В Верхнебуреинском районе произошло смертельное ДТП. После случившегося проверку начала прокуратура. Погиб один человек, еще трое — получили травмы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 26 июля в районе улицы Армейской в рабочем поселке Новый Ургал. Столкнулись два отечественных автомобиля: «ВАЗ 21063» и «УАЗ Хантер».
Водитель «ВАЗа» умер в больницы, еще три пассажира этой машины получили травмы различной степени тяжести. Всех их госпитализировали.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося, а ход и результаты проверки, которую проводят следственные органы, контролирует районная прокуратура.
Пока других подробностей трагедии нет. «Комсомольская правда» — Хабаровск следит за развитием событий, информация в материале будет обновляться.