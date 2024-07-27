ФСБ: в Каспийске задержаны три человека за планирование теракта в храме

Имена и какие-либо подробности о задержанных ФСБ не раскрывает. По их адресам проживания нашли СВУ, оружие, а также «инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях», утверждает спецслужба. Задержанные дали признательные показания. Возбуждено дело по ч.1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта), ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.