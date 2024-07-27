В Башкирии с затопленных территорий начали эвакуацию жителей и туристов

Из деревни Миндигулово Бурзянского района начали эвакуировать жителей, чьи дома находятся в зоне подтопления. Всего, по данным главы муниципалитета Газиза Манапова, затопило 15 домов, где живут 45 человек, 18 из которых — дети. Их разместили у родственников.