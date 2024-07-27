В Башкирии с затопленных территорий начали эвакуацию жителей и туристов

Из деревни Миндигулово Бурзянского района начали эвакуировать жителей, чьи дома находятся в зоне подтопления. Всего, по данным главы муниципалитета Газиза Манапова, затопило 15 домов, где живут 45 человек, 18 из которых — дети. Их разместили у родственников.
«Для размещения эвакуируемого населения был развернут ПВР в СДК в деревне Миндигулово, однако они отказались от размещения», — отметил глава района.
Кроме того, эвакуировали 24 туриста. Туроператоры разместили их в Старосубхангулово и Миндигулово.
Все силы и средства экстренных служб привели в состояние повышенной готовности. Специалисты укрепили берега реки Белой в селе Старосубхангулово. Для эвакуации населения подготовили три автобуса вместимостью по 25 мест.
«В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, сильные дожди и ливни. В связи с этим прогнозируется увеличение уровня воды в реках. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендую жителям и гостям республики воздержаться от дальних поездок, туристических походов и сплавов», — сообщил Газиз Манапов.