СМИ: спецслужбы Турции и Сирии готовят встречу Эрдогана и Асада

Изначально в качестве места встречи Эрдогана и Асада обсуждался Ирак, теперь в Анкаре рассматривается и вариант проведения саммита на приграничном с Турцией КПП «Кесаб» в Сирии. «Процесс развивается стремительно, оба лидера (Эрдоган и Асад — прим. ТАСС) сделают совместное фото максимум в течение августа», — пишет Turkiye.
Турецкие СМИ неоднократно сообщали о возможной встрече в ближайшее время Эрдогана и Асада, в том числе в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию газеты Daily Sabah от 22 июля, сообщил, что вопрос организации контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня в России. Президент РФ Владимир Путин встретился 23 июля в Кремле с сирийским коллегой Башаром Асадом, однако неизвестно, обсуждался ли на переговорах вопрос встречи Эрдогана и Асада.