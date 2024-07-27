СМИ: спецслужбы Турции и Сирии готовят встречу Эрдогана и Асада

Турецкие СМИ неоднократно сообщали о возможной встрече в ближайшее время Эрдогана и Асада, в том числе в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию газеты Daily Sabah от 22 июля, сообщил, что вопрос организации контактов между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня в России. Президент РФ Владимир Путин встретился 23 июля в Кремле с сирийским коллегой Башаром Асадом, однако неизвестно, обсуждался ли на переговорах вопрос встречи Эрдогана и Асада.