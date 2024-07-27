«Людям идти некуда»: в суде Актобе решают, кто будет сносить новостройки за 337 млн тенге

Напомним, в апреле прошлого года разгорелся скандал вокруг актюбинских новостроек. Тогда жители двух новостроек на окраине Актобе заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам. Позже стало известно, что специалисты провели исследование новостроек. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома. Когда в домах начал разваливаться фундамент, семьи расселили во временном жилье. Однако позже люди потребовали предоставить им равнозначное жилье по той же стоимости, что и три года назад.