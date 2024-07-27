ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске

ФСБ в субботу сообщила, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.