ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске

«Один из вариантов — это церковь. Взорвать церковь на (улице) Ленина, напротив спортзала “Молот”, — сказал в ходе опроса один из задержанных. В этом месте в Каспийске расположена церковь Казанской иконы Божией Матери.
ФСБ в субботу сообщила, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.