Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Каспийске

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери в Каспийске, следует из видео, обнародованного ФСБ России.

«Один из вариантов — это церковь. Взорвать церковь на (улице) Ленина, напротив спортзала “Молот”, — сказал в ходе опроса один из задержанных. В этом месте в Каспийске расположена церковь Казанской иконы Божией Матери.

ФСБ в субботу сообщила, что во взаимодействии с МВД предотвратила теракты в Дагестане. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма, они дали признательные показания, возбуждены уголовные дела, в том числе по статье о приготовлении к теракту.

ФСБ