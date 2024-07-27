Ушли в лес и не вернулись: поиски 13-летней сестры и 11-летнего брата завершились в Иркутском районе

«Ушли гулять и не вернулись…», — рассказывали родители двоих детей в полиции, куда они обратились с заявлением о пропаже 11-летнего сына и 13-летней дочери. Оказалось, взрослые видели ребят последний раз вечером 26 июля в Иркутском районе. Поиски продолжались до глубокой ночи 27 июля. И юных сибиряков нашли в лесу, куда, оказывается, они ушли гулять.
— Вечером ушли из дома и до настоящего времени не вернулись, — было указано в ориентировках Национального центра помощи детям в Иркутской области, куда обратились родители детей.
В поселок Большая речка, где пропали дети, прибыли полицейские и волонтеры. Искали 13-летнюю девочку ростом 155 см, худощавого телосложения, волосы черные и волнистые, глаза темно-карие. И ее 11-летнего брата, ростом 150 см, плотного телосложения, волосы черные и короткие, глаза темно-карие.
— Было известно, что подростки в тот вечер были одеты: сестра в черное трико с белыми ломпасами, тапочки резиновые розовые. А ее брат в футболку, трико темное, кроссовки черные, — писали в Национальном центре помощи.
Однако ночью 27 июля детей нашли в лесу. В полиции КП-Иркутск рассказали, что гуляли там допоздна. К счастью, брат и сестра никак не пострадали.