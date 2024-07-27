Ушли в лес и не вернулись: поиски 13-летней сестры и 11-летнего брата завершились в Иркутском районе

«Ушли гулять и не вернулись…», — рассказывали родители двоих детей в полиции, куда они обратились с заявлением о пропаже 11-летнего сына и 13-летней дочери. Оказалось, взрослые видели ребят последний раз вечером 26 июля в Иркутском районе. Поиски продолжались до глубокой ночи 27 июля. И юных сибиряков нашли в лесу, куда, оказывается, они ушли гулять.