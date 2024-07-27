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Грозовой фронт оставил без крыш и электричества жителей Новогрудского района

Из-за прохождения грозового фронта вечером 26 июля без электричества остались деревни в Новогрудском районе.

Источник: Пул 4 Регион

Несколько населенных пунктов Новогрудского района оказались в эпицентре грозового фронта, который пронесся по части Гродненской области вечером 26 июля, сообщает телеграм-канал губернатора Гродненской области Владимира Караника.

«Стихия во второй раз за последние две недели нарушила процесс жизнедеятельности в трех населенных пунктах Новогрудчины — агрогородке Щорсы, деревнях Болотце и Понемонь», — говорится в сообщении.

Как следствие непогоды — повреждены кровли около 30 частных жилых домов, не было света. От электроснабжения были отключены не только жилые дома, но и молочно-товарная ферма, два магазина, амбулатория.

К частью, пострадавших нет.

Бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения. Принимаются необходимые меры по оказанию помощи гражданам, дома которых затронула стихия.

Специалисты МЧС проводятся работы по распиловке и уборке упавших деревьев.