Грозовой фронт оставил без крыш и электричества жителей Новогрудского района

Несколько населенных пунктов Новогрудского района оказались в эпицентре грозового фронта, который пронесся по части Гродненской области вечером 26 июля, сообщает телеграм-канал губернатора Гродненской области Владимира Караника.
«Стихия во второй раз за последние две недели нарушила процесс жизнедеятельности в трех населенных пунктах Новогрудчины — агрогородке Щорсы, деревнях Болотце и Понемонь», — говорится в сообщении.
Как следствие непогоды — повреждены кровли около 30 частных жилых домов, не было света. От электроснабжения были отключены не только жилые дома, но и молочно-товарная ферма, два магазина, амбулатория.
К частью, пострадавших нет.
Бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения. Принимаются необходимые меры по оказанию помощи гражданам, дома которых затронула стихия.
Специалисты МЧС проводятся работы по распиловке и уборке упавших деревьев.