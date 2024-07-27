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43 приусадебных участка подтоплены в Иркутской области 27 июля

Наиболее сложная обстановка складывается в Тайшетском и Нижнеудинском районах.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

По состоянию на 12:00 27 июля в Иркутской области подтоплены более 40 приусадебных участков. И еще один участок дороги местного значения пострадал от паводка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

— На территории трех районов Иркутской области подтоплены 43 приусадебных участка, 1 участок, — пишет губернатор. — За прошедшие сутки освободились от воды 20 жилых домов, 2 участка дорог.

Игорь Кобзев отмечает, что наиболее сложная обстановка складывается в Тайшетском и Нижнеудинском районах. Особенно по ним ударили дожди, которые пришлись на ночь 26 июля. Однако в течение двух суток ситуацию должны стабилизировать в западной части Приангарья. Сейчас там организовано дежурство.

МЧС