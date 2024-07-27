43 приусадебных участка подтоплены в Иркутской области 27 июля

Игорь Кобзев отмечает, что наиболее сложная обстановка складывается в Тайшетском и Нижнеудинском районах. Особенно по ним ударили дожди, которые пришлись на ночь 26 июля. Однако в течение двух суток ситуацию должны стабилизировать в западной части Приангарья. Сейчас там организовано дежурство.