43 приусадебных участка подтоплены в Иркутской области 27 июля

По состоянию на 12:00 27 июля в Иркутской области подтоплены более 40 приусадебных участков. И еще один участок дороги местного значения пострадал от паводка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.
— На территории трех районов Иркутской области подтоплены 43 приусадебных участка, 1 участок, — пишет губернатор. — За прошедшие сутки освободились от воды 20 жилых домов, 2 участка дорог.
Игорь Кобзев отмечает, что наиболее сложная обстановка складывается в Тайшетском и Нижнеудинском районах. Особенно по ним ударили дожди, которые пришлись на ночь 26 июля. Однако в течение двух суток ситуацию должны стабилизировать в западной части Приангарья. Сейчас там организовано дежурство.