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В челябинском поселке 20 домов ушли под воду: на место выехал губернатор

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля, ФедералПресс. Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище стал причиной затопления двух десятков домов. О ситуации на данный момент рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник: ФедералПресс

«Затоплено двадцать домов, и там сейчас работают люди. В пункты временного размещения в городе Карабаше эвакуировано 164 человека, включая 21 ребенка», — сообщили в пресс-службе.

На место ЧП уже прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он работает в затопленном поселке Киолим.

Напомним, после прорыва дамбы в Челябинской области работают спасатели и сотрудники спецслужб. По данным МЧС, волна достигла русла реки Большой Киалим и дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в реке увеличился на 7 сантиметров.