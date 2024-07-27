В челябинском поселке 20 домов ушли под воду: на место выехал губернатор

«Затоплено двадцать домов, и там сейчас работают люди. В пункты временного размещения в городе Карабаше эвакуировано 164 человека, включая 21 ребенка», — сообщили в пресс-службе.
На место ЧП уже прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он работает в затопленном поселке Киолим.
Напомним, после прорыва дамбы в Челябинской области работают спасатели и сотрудники спецслужб. По данным МЧС, волна достигла русла реки Большой Киалим и дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в реке увеличился на 7 сантиметров.