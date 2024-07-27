Работу двух аэропортов в Татарстане ограничили

Казанский аэропорт уточнил, что закрыт для приема и отправки бортов до особого распоряжения. Рейсы, направлявшиеся туда, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск. «С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82)», — отмечает пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.