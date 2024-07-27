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Работу двух аэропортов в Татарстане ограничили

В работу двух аэропортов Татарстана — в Казани и Нижнекамске — ввели временные ограничения с 9:30 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил представитель Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Казанский аэропорт уточнил, что закрыт для приема и отправки бортов до особого распоряжения. Рейсы, направлявшиеся туда, перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск. «С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82)», — отмечает пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

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