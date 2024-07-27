Водитель и два пассажира погибли в ДТП в Зиминском районе

25 июля в Зиминском районе произошло страшное ДТП. На 1603 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в аварии погибли три человека. Сейчас в трагедии разбираются полицейские. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГИБДД Приангарья.
— В Зиминском районе разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погибли три человека, — рассказывают дорожные полицейские. — Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ 2104» на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю «GREAT WALL», двигавшегося по главной дороге.
После нарушения правил дорожного нарушения произошло столкновение машин. Из-за удара внедорожник выбросило на полосу встречного движения. Там автомобиль «GREAT WALL» попал под колеса большегруза «Скания R440». После иномарка слетела в кювет.
В результате страшной аварии водитель и два пассажира машины «GREAT WALL» погибли до приезда скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью. Однако в это время водитель жигулей покинул место ДТП. Сейчас дорожные полицейские разыскивают виновника аварии.