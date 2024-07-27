Водитель и два пассажира погибли в ДТП в Зиминском районе

В результате страшной аварии водитель и два пассажира машины «GREAT WALL» погибли до приезда скорой помощи. Травмы были несовместимы с жизнью. Однако в это время водитель жигулей покинул место ДТП. Сейчас дорожные полицейские разыскивают виновника аварии.