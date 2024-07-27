Грузовики и легковушки сгорели в мощном пожаре на складе в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре из-за пожара на складе сгорели два грузовика и две легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Возгорание произошло днём 27 июля в складском помещении по Северному шоссе, 10, где расположен ангар с автомобилями и техникой. Огонь охватил кровлю, которая из-за высокой температуры горения обрушилась. В 13:39 был ликвидирован открытый огонь, в 15:29 дана полная ликвидация возгорания.