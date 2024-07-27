Двое погибли и еще трое пострадали в жуткой аварии на трассе в Самарской области

По предварительным данным, около 08:58 на трассе столкнулись три транспортных средства: фура MAN с полуприцепом, легковые автомобили Toyota Camry и Skoda Kodiaq. В результате аварии 55-летний водитель и 35-летний пассажир японской легковушки погибли на месте. Еще три пассажира иномарки, включая двух детей в возрасте пяти и трех лет, получили травмы различной степени тяжести.