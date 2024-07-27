Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое погибли и еще трое пострадали в жуткой аварии на трассе в Самарской области

Смертельная авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе утром 27 июля.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу утром, 27 июля 2024 года, на 1085 км автодороги М-5 «Урал» в Самарской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли и пострадали люди. Авария случилась в Сергиевском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, около 08:58 на трассе столкнулись три транспортных средства: фура MAN с полуприцепом, легковые автомобили Toyota Camry и Skoda Kodiaq. В результате аварии 55-летний водитель и 35-летний пассажир японской легковушки погибли на месте. Еще три пассажира иномарки, включая двух детей в возрасте пяти и трех лет, получили травмы различной степени тяжести.

— Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев происшествия, — отметили в облглавке.

На месте аварии также работали пожарные-спасатели из ПСО № 40. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, проводится проверка.