Двое погибли и еще трое пострадали в жуткой аварии на трассе в Самарской области

В субботу утром, 27 июля 2024 года, на 1085 км автодороги М-5 «Урал» в Самарской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли и пострадали люди. Авария случилась в Сергиевском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, около 08:58 на трассе столкнулись три транспортных средства: фура MAN с полуприцепом, легковые автомобили Toyota Camry и Skoda Kodiaq. В результате аварии 55-летний водитель и 35-летний пассажир японской легковушки погибли на месте. Еще три пассажира иномарки, включая двух детей в возрасте пяти и трех лет, получили травмы различной степени тяжести.
— Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев происшествия, — отметили в облглавке.
На месте аварии также работали пожарные-спасатели из ПСО № 40. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства происшествия, проводится проверка.