Окольными путями. В Узбекистане арестовали преступников, обещавших нелегальную отправку в Америку

Пресс-служба СГБ Узбекистана рассказала о нескольких подобных случаях, произошедших в разных регионах страны.
Весной 2023 года жителя Джизака за 14,3 тысячи долларов вместо США отправили в ЮАР, где он оказался в беспомощном положении. Для переправки его в Америку аферист потребовал у отца потерпевшего еще 6,7 тысячи долларов.
Стоимость отправки в Штаты жителя Сурхандарьи составила 334 миллиона сумов. Знакомые мошенника, предложившего услугу, якобы оформили для сурхандарьинца необходимые визовые документы. Перебраться в США он должен был через Мексику по маршруту Ташкент — Стамбул -Мадрид — Тихуана.
У трех жителей Чиназского района мошенник попросил 42 тысячи долларов в обмен на оформление визовых документов через своих высокопоставленных знакомых.
Житель Самарканда вошел в доверие к жителю Навои и потребовал у него 17,5 тысячи долларов за отправку в Америку объездным путем через Турцию, Европу и Мексику.
В Самаркандской области мошенник попросил 19 тысяч долларов за отправку земляка в США через Турцию и Мексику и устройство там на работу.
Всех фигурантов поймали при получении денег. На них возбуждены уголовные дела, проводятся следственные мероприятия.
Напомним, что сейчас пограничные службы США немедленно депортируют нелегальных мигрантов из Узбекистана после задержания их на границе с Мексикой.