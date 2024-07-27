Сообщение о загорании бани по ул. Комсомольской в аг. Линово Пружанского района поступило 26 июля в 15.17. В результате пожара огнем повреждена кровля.
Информация о пожаре в гараже по ул. 60 лет Октября в аг. Молотковичи Пинского района поступила спасателям в 22.44. В результате ЧП огонь уничтожил гараж и легковой автомобиль Audi А6, 1995 года выпуска. Также повреждена обшивка жилого дома на площади 20 кв.м.
Еще один пожар произошел в д. Пучины Пинского района. В 2.59 спасателям сообщили в загорании бани по ул. Новой. Огонь повредил кровлю и перекрытие в бане.
Во всех ЧП никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины произошедшего.
Гараж и две бани сгорели в Брестской области
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гараж и две бани сгорели за сутки в Брестской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о загорании бани по ул. Комсомольской в аг. Линово Пружанского района поступило 26 июля в 15.17. В результате пожара огнем повреждена кровля.