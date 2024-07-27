Гараж и две бани сгорели в Брестской области

Сообщение о загорании бани по ул. Комсомольской в аг. Линово Пружанского района поступило 26 июля в 15.17. В результате пожара огнем повреждена кровля.



Информация о пожаре в гараже по ул. 60 лет Октября в аг. Молотковичи Пинского района поступила спасателям в 22.44. В результате ЧП огонь уничтожил гараж и легковой автомобиль Audi А6, 1995 года выпуска. Также повреждена обшивка жилого дома на площади 20 кв.м.



Еще один пожар произошел в д. Пучины Пинского района. В 2.59 спасателям сообщили в загорании бани по ул. Новой. Огонь повредил кровлю и перекрытие в бане.



Во всех ЧП никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины произошедшего.