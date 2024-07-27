Омский врач отдала мошенникам свои десятилетние сбережения

Врач из Омска стала жертвой телефонных мошенников и перевела им все свои сбережения, накопленные за 10 лет. На «безопасный счет» аферистов женщина перевела 2,2 млн рублей.
Женщина написал директор больницы, где она работала ранее. В сообщении было сказано, что потерпевшей необходимо связаться с «и.о. минздрава» и оказать содействие «сотруднику ФСБ». Позже было установлено, что страницу бывшего начальника женщины взломали.
Позже омичке позвонил «сотрудник ФСБ», который сообщил, что ее счет был взломан, а от ее имени на Украину перевели 200 тыс. рублей. Во избежания уголовного наказания ей необходимо было выполнить указания банковского работника.
«Специалист центробанка» предложил женщине перевести ее сбережения на «безопасный счет». Мошенники обещали, что после обработки данных деньги вернут обратно.
В течение двух недель потерпевшая перевела аферистам 2,2 млн рублей — все, что она накопила за 10 лет. Омичка поняла, что стала жертвой мошенников лишь тогда, когда те попросили ее оформить кредит.
Полицейские завели условное дело и устанавливают личности причастных к совершению преступления.