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Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого солдата ВСУ

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наталенко рассказал ТАСС, как при сдаче в плен в Торецке на горловском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) сослуживцы пытались расстрелять его из автомата. Из фронтового города раненого бойца ВСУ на руках вынесли российские военнослужащие.

Источник: Reuters

«Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали нам место, наблюдательный пункт и скоро к нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций — от украинцев. Сами мне говорили, мол, не иди — застрелят, в итоге получил от своих в спину», — сказал пленный.

По словам Наталенко, он шел последним в колонне сдавшихся и весь удар принял на себя. Российские военнослужащие раненного украинского солдата вынесли из Торецка на руках. «Меня они все-равно не оставили, забрали раненого в плен. Медицина помогла, оказали помощь, все заживает», — добавил Наталенко.