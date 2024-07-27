Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого солдата ВСУ

«Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали нам место, наблюдательный пункт и скоро к нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций — от украинцев. Сами мне говорили, мол, не иди — застрелят, в итоге получил от своих в спину», — сказал пленный.