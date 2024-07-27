Мужчина умер от потери крови из-за вырванного зуба в Москве

По данным источника, парень обратился в стоматологию 11 июля из-за сильной боли. Зуб нельзя было спасти, и врачи решили его вырвать. После этого у гражданина Молдавии Артура открылось сильное кровотечение. Прямо из кабинета его забрали в больницу. Там молодой человек пролежал несколько дней, его выписали, но остановить кровотечение так и не удалось.