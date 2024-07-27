Мужчина умер от потери крови из-за вырванного зуба в Москве

По данным источника, парень обратился в стоматологию 11 июля из-за сильной боли. Зуб нельзя было спасти, и врачи решили его вырвать. После этого у гражданина Молдавии Артура открылось сильное кровотечение. Прямо из кабинета его забрали в больницу. Там молодой человек пролежал несколько дней, его выписали, но остановить кровотечение так и не удалось.
Через два дня он снова пришел в стоматологию, откуда его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Парня пытались спасти медики, но не смогли. Он умер 24 июля, следует из сообщения в Telegram-канале.
25 июля врачи спасли девушку со снятым скальпом в подмосковном Пушкине. В результате серьезной травмы головы пострадавшая потеряла более полулитра крови, а также около 50 процентов волосистой части кожи головы. По словам врачей, имел место большой риск для жизни, так как все кровоснабжение в организме было нарушено.
Хирурги Видновской клинической больницы Подмосковья выполнили уникальную операцию пенсионерке, которая пострадала от нападения собаки. Медики вырастили на голове пострадавшей новую кожу.