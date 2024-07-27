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В Румынии у гражданки Молдовы отобрали контрабандные сигареты — больше 1200 пачек

Инцидент произошел в аэропорту Отопень, где у женщины конфисковали незадекларированную партию сигарет.

34-летняя гражданка Молдовы находится под следствием в Румынии после того, как она попыталась пройти таможенный досмотр со спрятанными в багаже 1280 пачками сигарет.

Женщина прилетела в Румынию рейсом из Стамбула.

Выполнив пограничные формальности и забрав багаж, она направилась к выходу в коридор, предназначенный для людей, которым нечего декларировать.

На основании анализа рисков таможенные инспекторы и пограничники провели тщательный досмотр зарегистрированного багажа женщины, после чего обнаружили спрятанные и незадекларированные в нескольких больших чемоданах 25 600 сигарет.

Товар конфискован. Расследование по факту инцидента будет продолжено.