В Румынии у гражданки Молдовы отобрали контрабандные сигареты — больше 1200 пачек

34-летняя гражданка Молдовы находится под следствием в Румынии после того, как она попыталась пройти таможенный досмотр со спрятанными в багаже 1280 пачками сигарет.
Женщина прилетела в Румынию рейсом из Стамбула.
Выполнив пограничные формальности и забрав багаж, она направилась к выходу в коридор, предназначенный для людей, которым нечего декларировать.
На основании анализа рисков таможенные инспекторы и пограничники провели тщательный досмотр зарегистрированного багажа женщины, после чего обнаружили спрятанные и незадекларированные в нескольких больших чемоданах 25 600 сигарет.
Товар конфискован. Расследование по факту инцидента будет продолжено.