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В Башкирии пропавшая 38-летняя женщина найдена убитой в лесу

В Учалах местный житель обвиняется в убийстве своей знакомой. Об этом сообщает следственный комитет РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

8 июля этого года в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее 38-летней подруги, которая не появлялась дома несколько дней.

Выяснилось, что в последнее время женщина часто распивала алкоголь с мужчиной. Он отрицал свою причастность к исчезновению женщину, но вскоре сознался, что они были в лесу вместе, где поругались, после чего он ушел. На предложение стражей порядка выехать на место он согласился.

В дальнейшем обвиняемый написал явку с повинной, сознавшись в убийстве, и указал местонахождение тела.

2 июля обвиняемый во время ссоры с потерпевшей в лесу несколько раз ударил ее ножом, после чего спрятал тело в кустах и скрылся.

Тело женщины и нож были найдены. Обвиняемый арестован.