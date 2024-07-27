В Башкирии пропавшая 38-летняя женщина найдена убитой в лесу

Выяснилось, что в последнее время женщина часто распивала алкоголь с мужчиной. Он отрицал свою причастность к исчезновению женщину, но вскоре сознался, что они были в лесу вместе, где поругались, после чего он ушел. На предложение стражей порядка выехать на место он согласился.