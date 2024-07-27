В Башкирии пропавшая 38-летняя женщина найдена убитой в лесу

8 июля этого года в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее 38-летней подруги, которая не появлялась дома несколько дней.
Выяснилось, что в последнее время женщина часто распивала алкоголь с мужчиной. Он отрицал свою причастность к исчезновению женщину, но вскоре сознался, что они были в лесу вместе, где поругались, после чего он ушел. На предложение стражей порядка выехать на место он согласился.
В дальнейшем обвиняемый написал явку с повинной, сознавшись в убийстве, и указал местонахождение тела.
2 июля обвиняемый во время ссоры с потерпевшей в лесу несколько раз ударил ее ножом, после чего спрятал тело в кустах и скрылся.
Тело женщины и нож были найдены. Обвиняемый арестован.