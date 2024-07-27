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В Увельском районе смыло мост к поселку Михири

Движение на дороге закрыто.

Источник: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Увельском районе Челябинской области вышедшая из берегов река Увелька смыла мост на дороге между городом Южноуральском и поселком Михири. Об этом сообщили областная Госавтоинспекция.

«На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — уточнили в дорожной полиции.

Водителей призвали воздержаться от поездок в этом направлении.

Напомним, что ранее из-за разлива реки Биргильда было перекрыто движение по дороге Полетаево — Бутаки под Челябинском. А накануне река Тыелга под Миассом разрушила бетонный мост у одноименного поселка.