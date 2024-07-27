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Задержаны члены ОПГ, орудующей на рынках Алматы и области

В Алматинской области полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве и орудующих на рынках мегаполиса и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, 27 мая в УБОП ДП региона поступила информация о том, что на рынках Алматы и региона орудует преступная группировка, которая вымогает у предпринимателей денежные средства за «покровительство».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 47-летний житель Алматинской области, который пострадал от рук “маргинальной молодежи”. Пострадавший сообщил, что 13 мая в Карасайском районе группа лиц, применив физическую силу, завладели денежными средствами в сумме 3,5 миллионов тенге», — рассказал глава ДП на своей странице в Instagram*.

По его словам, 25 июля сотрудниками УБОП ДП совместно с ДКНБ по Алматинской области при координации прокуратуры региона установили и задержали мужчин в возрасте от 31 до 36 лет.

Подозреваемые водворены в ИВС. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Проводится расследование.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.