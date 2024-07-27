ВС России освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

До этого, 21 июля, сообщалось о том, что российская армия освободила населенные пункты Розовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, 19 июля стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Юрьевку в ДНР.