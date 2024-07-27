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Средства ПВО РФ за сутки сбили 10 реактивных снарядов HIMARS

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 10 реактивных снарядов HIMARS и 81 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов HIMARS производства США, 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе 37 вне зоны спецоперации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 545 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 698 танков и других боевых бронированных машин, 1 390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 446 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 115 единиц специальной военной автомобильной техники.