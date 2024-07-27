Средства ПВО РФ за сутки сбили 10 реактивных снарядов HIMARS

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 545 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 698 танков и других боевых бронированных машин, 1 390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 446 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 115 единиц специальной военной автомобильной техники.