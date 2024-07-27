Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На островах в дельте Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. 17 военнослужащих бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр, добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

Пленные украинские морпехи указали на плохое планирование боевых действий командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отсутствие снабжения, сообщили в ведомстве.

«Пленные отмечают плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, отсутствие какого-либо снабжения и питьевой воды: “воду пили из болота”. После того как командование отказалось проводить эвакуацию, военнослужащие ВСУ решили сдаться целым подразделением», — говорится в сообщении.