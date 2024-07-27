На островах в дельте Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр, добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.
Пленные украинские морпехи указали на плохое планирование боевых действий командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отсутствие снабжения, сообщили в ведомстве.
«Пленные отмечают плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, отсутствие какого-либо снабжения и питьевой воды: “воду пили из болота”. После того как командование отказалось проводить эвакуацию, военнослужащие ВСУ решили сдаться целым подразделением», — говорится в сообщении.