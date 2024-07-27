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На перевале Камчик из-за столкновения с тремя автомобилями загорелся грузовик

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня примерно в 05:00 на перевале Камчик произошла авария с участием трех грузовых и одного легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир грузовика, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Пресс-служба СБДД прокомментировала дорожный инцидент.

Авария произошла 27 июля на 247-м километре автодороги А-373. 41-летний водитель грузового автомобиля CAMC по невнимательности столкнулся с двигавшимися в том же направлении грузовиками Isuzu м Howo. После CAMC выехал на встречку и врезался в Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП грузовик CAMС загорелся, пожар потушили пожарные.

Водитель и 29-летний пассажир этого грузовика получили телесные повреждения, их доставили в больницу. По ДТП проводится расследование.