На перевале Камчик из-за столкновения с тремя автомобилями загорелся грузовик

Авария произошла 27 июля на 247-м километре автодороги А-373. 41-летний водитель грузового автомобиля CAMC по невнимательности столкнулся с двигавшимися в том же направлении грузовиками Isuzu м Howo. После CAMC выехал на встречку и врезался в Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП грузовик CAMС загорелся, пожар потушили пожарные.