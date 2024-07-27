Продавец из Кашкадарьи ударил мальчика, зашедшего в магазин в его отсутствие

За помощью к уполномоченному по правам ребенка обратилась мать пострадавшего подростка.
В своем заявлении женщина рассказала, что 16 июня этого года отправила своего сына в магазин за покупками, 49-летний владелец магазина со словами «Зачем заходишь в пустой магазин?» несколько раз ударил ребенка по голове.
За нанесение побоев несовершеннолетнему правоохранители возбудили дело об административной ответственности по статье 52 — причинение легких телесных повреждений. Материалы направлены в Касанский районный суд.