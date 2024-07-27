Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

«27 июля около 12:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили там.