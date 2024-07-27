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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«27 июля около 12:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили там.