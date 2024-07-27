СК показал кадры допроса подрывника Серебрякова на месте преступления

В ведомстве отметили, что в ходе допроса фигурант частично признал вину в инкриминируемом преступлении.
«При проверке показаний Серебряков на месте подробно рассказал следователям столичного СК об обстоятельствах совершения преступления», — говорится в сообщении СК.
Напомним, автомобиль Toyota Land Cruiser был взорван в Москве в среду, 24 июля. В результате офицеру ВС РФ оторвало ступни, а его супруга получила рваные раны лица. Сразу после совершения преступления Серебряков улетел в Турцию. В тот же день его задержали в Бодруме. В ходе допроса он рассказал, что совершил подрыв по заданию украинских спецслужб. Ему обещали вознаграждение в размере до $20 тыс.