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СК показал кадры допроса подрывника Серебрякова на месте преступления

Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера ВС РФ в Москве Евгений Серебряков в ходе следственного эксперимента показал, как закладывал бомбу под днище внедорожника на улице Синявинской. Кадры опубликовал столичный СК.

В ведомстве отметили, что в ходе допроса фигурант частично признал вину в инкриминируемом преступлении.

«При проверке показаний Серебряков на месте подробно рассказал следователям столичного СК об обстоятельствах совершения преступления», — говорится в сообщении СК.

Напомним, автомобиль Toyota Land Cruiser был взорван в Москве в среду, 24 июля. В результате офицеру ВС РФ оторвало ступни, а его супруга получила рваные раны лица. Сразу после совершения преступления Серебряков улетел в Турцию. В тот же день его задержали в Бодруме. В ходе допроса он рассказал, что совершил подрыв по заданию украинских спецслужб. Ему обещали вознаграждение в размере до $20 тыс.

СК