СК показал кадры допроса подрывника Серебрякова на месте преступления

Напомним, автомобиль Toyota Land Cruiser был взорван в Москве в среду, 24 июля. В результате офицеру ВС РФ оторвало ступни, а его супруга получила рваные раны лица. Сразу после совершения преступления Серебряков улетел в Турцию. В тот же день его задержали в Бодруме. В ходе допроса он рассказал, что совершил подрыв по заданию украинских спецслужб. Ему обещали вознаграждение в размере до $20 тыс.