Автобус в Симферополе насмерть сбил пенсионерку

«Водитель 1989 года рождения, управляя автобусом “ПАЗ”, двигаясь по улице Козлова со стороны переулка Пионерский в направлении проспекта Кирова, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован», — рассказали в Госавтоинспекции.