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Автобус в Симферополе насмерть сбил пенсионерку

Обстоятельства ДТП выясняются.

В Крыму сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства гибели 69-летней женщины. Пенсионерка попала под колеса автобуса в Симферополе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел утром 27 июля.

«Водитель 1989 года рождения, управляя автобусом “ПАЗ”, двигаясь по улице Козлова со стороны переулка Пионерский в направлении проспекта Кирова, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован», — рассказали в Госавтоинспекции.

Пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Днем ранее Госавтоинспекция региона разбиралась в обстоятельствах ДТП на автодороге Раздольное- Евпатория, где травмы получили два человека.