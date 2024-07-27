Автобус в Симферополе насмерть сбил пенсионерку

В Крыму сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства гибели 69-летней женщины. Пенсионерка попала под колеса автобуса в Симферополе.
Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел утром 27 июля.
«Водитель 1989 года рождения, управляя автобусом “ПАЗ”, двигаясь по улице Козлова со стороны переулка Пионерский в направлении проспекта Кирова, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован», — рассказали в Госавтоинспекции.
Пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Днем ранее Госавтоинспекция региона разбиралась в обстоятельствах ДТП на автодороге Раздольное- Евпатория, где травмы получили два человека.