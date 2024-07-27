«Разбил дверь, облил бензином и грозился сжечь вместе с квартирой». В Минске бывший муж чуть не убил жену, облив ее бензином и грозя сжечь квартиру — ее спасла «тревожная кнопка»

Тревожная кнопка появилась в этой квартире по инициативе женщины, которая опасалась за свою жизнь, потому что ее бывший муж 72-летний пенсионер ранее был судим за угрозу убийства, а выяснение отношений его с бывшей женой из-за квартирного вопроса случаются почти каждый день.