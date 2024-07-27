«Разбил дверь, облил бензином и грозился сжечь вместе с квартирой». В Минске бывший муж чуть не убил жену, облив ее бензином и грозя сжечь квартиру — ее спасла «тревожная кнопка»

Тревожная кнопка, установленная в одной из минских квартир, спасла жизнь ее хозяйке и не дала полностью уничтожить имущество. Об этом шла речь в эфире программы «Тревожная кнопка» на телеканале ОНТ.
Один из столичных подъездов на днях буквально содрогался от истошных криков и едкого запаха бензина. Отношения выясняли бывшие супруги, которые живут в одной квартире и все никак не могут разделить права на нее.
Милиция приехала после того, как женщина нажала «тревожную кнопку», установленную в квартире. Бывший муж открывать дверь категорически отказался, внутрь стражи порядка попали благодаря запасным ключам.
Увидели они благоустроенную, но разгромленную квартиру, выбитые стекла в дверях, разбитую раковину в ванной комнате, заплаканную женщину.
«Он меня бил, разбил об меня дверь», — жаловалась она милиционерам и говорила, что бил все вокруг арматурой, облил ее бензином и грозился поджечь вместе с квартирой.
Мужчина же в свою очередь утверждал, что во всем виновата экс-супруга, которая его все время провоцирует и старается выжить из квартиры.
Тревожная кнопка появилась в этой квартире по инициативе женщины, которая опасалась за свою жизнь, потому что ее бывший муж 72-летний пенсионер ранее был судим за угрозу убийства, а выяснение отношений его с бывшей женой из-за квартирного вопроса случаются почти каждый день.
«Правовую оценку своим действиям мужчина ожидает на больничной койке», — говорилось в заключении передачи.