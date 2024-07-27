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Под Нижним Тагилом в аварии погибли два человека

На Серовском тракте Toyota съехала с трассы и влетела в дерево.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Свердловской области 27 июля на трассе произошло смертельное ДТП, в котором два человека погибли и двое пострадали. Инцидент произошел под Нижним Тагилом на 107 километре Серовского тракта.

— По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.

Двое пассажиров, мужчина и женщина, погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водителю и третьему пассажиру помощь оказывают медики. На аварию уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа.

— Госавтоинспекция призывает автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также отказаться от опасных маневров, — добавили в отделе пропаганды.