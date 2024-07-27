Повторные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали в Туапсинском районе

По его информации, повторные толчки произошли в 11:19. Эпицентр также находился в море между Туапсе и Лазаревским — в 4,6 км от берега на глубине 5 км. Магнитуда толчков составила 3,7.
В администрации Туапсинского района сообщают, что разрушений и пострадавших из-за землетрясений нет. Несмотря на то, что толчки были одинаковой силы, второе землетрясение на суше ощущалось меньше, отмечают в оперштабе.
Первое землетрясение произошло в Туапсинском районе утром 27 июля. Его эпицентр находился в Черном море в 40 км от берега на глубине 5 км. Местные жители сообщили, что почувствовали на суше ощутимые толчки.