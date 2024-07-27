Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повторные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали в Туапсинском районе

В Туапсинском районе второй раз за день зафиксировали землетрясение. Об этом со ссылкой на данные Обнинского сейсмологического центра сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сейчас в Ричмонде: +29° 2 м/с 45% 761 мм рт. ст. +27°
Источник: AP 2023

По его информации, повторные толчки произошли в 11:19. Эпицентр также находился в море между Туапсе и Лазаревским — в 4,6 км от берега на глубине 5 км. Магнитуда толчков составила 3,7.

В администрации Туапсинского района сообщают, что разрушений и пострадавших из-за землетрясений нет. Несмотря на то, что толчки были одинаковой силы, второе землетрясение на суше ощущалось меньше, отмечают в оперштабе.

Первое землетрясение произошло в Туапсинском районе утром 27 июля. Его эпицентр находился в Черном море в 40 км от берега на глубине 5 км. Местные жители сообщили, что почувствовали на суше ощутимые толчки.