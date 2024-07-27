Аварии вызвали огромные пробки на трассе под Воронежем 27 июля

Несколько ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на въездах и выездах из Воронежа днем в субботу, 27 июля, сообщает сервис «Яндекс. Карты». В сторону Москвы заторы тянутся с 500 по 491 км трассы. Судя по данным сервиса, местами машины практически стоят на одном месте. Автомобилисты также сообщают об аварии на 536 км автодороги — пробка сейчас растет по направлению в Воронеж. В социальных сетях публикуют кадры с места ДТП. Судя по фото, в аварию попал трактор.
— ДТП с трупом, «Газель» в трактор въехала, все полосы заблокировали. Легковушкам только по полю объезжать, — пишет один из пользователей. Официальной информации от полиции по этому ДТП пока не опубликовано. Вчера, 26 июля, огромная пробка выросла на трассе М-4 «Дон» из-за автомобильной аварии на территории Рамонского района Воронежской области. На 486 км трассы столкнулись автомобили КамАЗ и Hino. В ДТП пострадали два человека. Общая протяженность заторов из-за ДТП превысила 15 км.