Аварии вызвали огромные пробки на трассе под Воронежем 27 июля

Несколько ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» на въездах и выездах из Воронежа днем в субботу, 27 июля, сообщает сервис «Яндекс. Карты». В сторону Москвы заторы тянутся с 500 по 491 км трассы. Судя по данным сервиса, местами машины практически стоят на одном месте. Автомобилисты также сообщают об аварии на 536 км автодороги — пробка сейчас растет по направлению в Воронеж. В социальных сетях публикуют кадры с места ДТП. Судя по фото, в аварию попал трактор.