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Лидеров профсоюза арестовали по подозрению в вымогательстве в Актау

В Актау лидеров профсоюзной организации подозревают в вымогательстве пяти миллионов тенге и шести внедорожников у руководства компании ТОО «АКТС», передаёт BaigeNews.

Источник: Соцсети

Подозреваемых задержала полиция Мангистауской области при координации прокуратуры.

«Подозреваемые, являясь лидерами профсоюзной организации, под угрозой распространения определенных сведений и остановки рабочего процесса, требовали 5 млн тенге и шесть автомобилей марки “ToyotaHilux”. После передачи обозначенной суммы задержаны председатель общественного объединения и его помощник, а также посредник, задействованный в получении денег. При этом, в кармане посредника и в его автомобиле изъято 12 свертков с веществом растительного происхождения, по которым назначена экспертиза», — сообщили пресс-службе департамента полиции области..

Начато досудебное расследование. Задержанные водворены в ИВС управления полиции Актау. Также полиция намерена задержать и других предполагаемых сообщников.