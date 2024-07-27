Лидеров профсоюза арестовали по подозрению в вымогательстве в Актау

«Подозреваемые, являясь лидерами профсоюзной организации, под угрозой распространения определенных сведений и остановки рабочего процесса, требовали 5 млн тенге и шесть автомобилей марки “ToyotaHilux”. После передачи обозначенной суммы задержаны председатель общественного объединения и его помощник, а также посредник, задействованный в получении денег. При этом, в кармане посредника и в его автомобиле изъято 12 свертков с веществом растительного происхождения, по которым назначена экспертиза», — сообщили пресс-службе департамента полиции области..