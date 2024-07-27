Дебоширка с вилкой напала на полицейского в Краснодаре

В Краснодаре 26 июля зафиксировано нападение на сотрудника полиции — его ударила вилкой женщина из «громкой» квартиры, на шум из которой пожаловались соседи. Полицией собраны материалы о применении насилия в отношении представителя власти, которые переданы в следственное управление, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в многоэтажном доме по улице им. Ивана Беличенко. К полицейскому ночью обратилась жительница многоэтажки и попросила утихомирить шумных соседей, которые громко слушают музыку.
Полицейский прибыл на место, постучался в дверь квартиры, откуда доносился шум, представился и попросил убавить громкость женщину, которая открыла дверь.
В ответ она начала ругаться и напала на полицейского с вилкой.
Нарушительницу доставили в отдел полиции, результаты медосвидетельствования показали, что она была в состоянии опьянения.
Полицейскому потребовалась медицинская помощь. После обработки раны он продолжил несение службы.