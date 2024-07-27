Дебоширка с вилкой напала на полицейского в Краснодаре

В Краснодаре 26 июля зафиксировано нападение на сотрудника полиции — его ударила вилкой женщина из «громкой» квартиры, на шум из которой пожаловались соседи. Полицией собраны материалы о применении насилия в отношении представителя власти, которые переданы в следственное управление, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.