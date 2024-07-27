NYT: Белоусов звонил Остину с целью предотвратить тайную операцию Киева против РФ

По словам американских чиновников, они ничего не знали о «заговоре». Источники издания отметили, что власти США серьезно восприняли разговор и сразу же связались с Киевом, чтобы уточнить, действительно ли готовится эта операция. Они также предупредили украинских коллег, что подобных действий осуществлять не стоит.