В челябинском поселке поток воды унес двухэтажный дом на полкилометра

«У нас простой каркасный домик на фермерском хозяйстве для проживания круглогодичного. В нем находилась моя супруга с двумя малолетними детьми девяти и десяти лет. Там небольшой уклон и вода обходила наше хозяйство, наш дом. Потом, когда пришла большая вода, его просто подняло и унесло метров на 350−400. Они находились в этом доме. Я сказал, чтобы они никуда не выходили, потому что, если бы они вышли, просто были бы другие последствия. Дом, как Ноев ковчег, поплыл, прошел все кусты, все поле. Задержала его только лесопосадка», — рассказал Щербаков.