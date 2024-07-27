Опубликованы кадры с места крушения СУ-34 под Волгоградом

По данным Минобороны России, СУ-34 выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По предварительной версии, из-за технической неисправности пилот потерял управление, всему экипажу пришлось экстренно катапультироваться. Никто их них не пострадал.