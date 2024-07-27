Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы кадры с места крушения СУ-34 под Волгоградом

Первые кадры с места падения СУ-34 под Волгоградом появились в сети.

Источник: Волгоград — Telegram

Вечером 27 июля в соцсетях жители Волгоградской области поделились первыми кадрами с места крушения СУ-34. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, ЧП спровоцировало крупный пожар. Напомним, военный самолет рухнул сегодня днем в Серафимовичском районе.

По данным Минобороны России, СУ-34 выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По предварительной версии, из-за технической неисправности пилот потерял управление, всему экипажу пришлось экстренно катапультироваться. Никто их них не пострадал.

Причины крушения военного самолета устанавливаются.