Опубликованы кадры с места крушения СУ-34 под Волгоградом

Вечером 27 июля в соцсетях жители Волгоградской области поделились первыми кадрами с места крушения СУ-34. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы, ЧП спровоцировало крупный пожар. Напомним, военный самолет рухнул сегодня днем в Серафимовичском районе.
По данным Минобороны России, СУ-34 выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По предварительной версии, из-за технической неисправности пилот потерял управление, всему экипажу пришлось экстренно катапультироваться. Никто их них не пострадал.
Причины крушения военного самолета устанавливаются.