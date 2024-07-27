Жители Алматинской области застряли на острове из-за сильного течения

Между селами Тургень и Каракемер силами Республиканского оперативно-спасательного отряда с островка р. Тургень на берег переправили семью из четырех человек, которые отдыхали на островке.
Спасенные в медицинской помощи не нуждаются.
Спасатели МЧС прибыли на помощь жителям Енбекшиказахского района Алматинской области, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.
Между селами Тургень и Каракемер силами Республиканского оперативно-спасательного отряда с островка р. Тургень на берег переправили семью из четырех человек, которые отдыхали на островке.
Спасенные в медицинской помощи не нуждаются.