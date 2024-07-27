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Дальнобойщик из Копейска перевел мошенникам 900 тысяч рублей

Кредит на эту сумму оформил, а затем перевел мошенникам 43-летний водитель транспортной компании из Копейска.

Объявление о заработке путем инвестирования он увидел в интернете и оставил на одном из сайтов свой номер телефона. Через некоторое время с ним связался лжеспециалист финансовой компании, который убедил его взять деньги взаймы и перевести их по указанным реквизитам.

Житель Копейска забил тревогу после того, как не смог вывести заработанные деньги на свои счета. Несмотря на то, что мошенники убеждали его оформить еще один заем, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 59 УК РФ (мошенничество). В полиции еще раз напомнили южноуральцам о том, что самый распространенный способ мошенничества — предлагаемые заработки на бирже. Необходимо соблюдать бдительность и не реагировать на объявления, связанные с «легкими» деньгами.